Украина попросит внести изменения в новый проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный США — в том числе, увеличить инвестиции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Киев опасается, что сделка может осложнить европейскую интеграцию, поскольку согласно нынешним условиям, Вашингтон получит монопольное право на участие во всех крупных инфраструктурных проектах и прибыль совместного инвестиционного фонда, а также доступ к стратегическим ресурсам Украины, что может привести к отстранению Евросоюза от сотрудничества. Кроме того, Украина обеспокоена тем, что сделка может потребовать возмещения всей военной и экономической поддержки США, предоставленной с начала войны.

Украинские чиновники, как пишет Bloomberg, 28 марта провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая экспертов по правовым вопросам, чтобы получить разъяснения по поводу проекта соглашения.

Американские представители не стали сразу возражать в ответ на высказанные Киевом опасения — особенно по поводу потенциального конфликта соглашения с целями членства Украины в ЕС. Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений, считает источник Bloomberg.

Сделка о полезных ископаемых, обсуждавшаяся сторонами с начала 2025 года, должна была быть подписана еще в конце февраля — предполагалось, что это произойдет во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако после публичной перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перед журналистами Зеленский досрочно покинул Белый дом.

19 марта Трамп и Зеленский впервые лично поговорили по телефону после перепалки в Белом доме. 24 марта Трамп сообщил, что договорился с Украиной по поводу сделки, и она «скоро» будет подписана.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а затем Bloomberg и Financial Times опубликовали предварительные условия сделки. Из проекта документа следовало, что новая сделка будет включать нефть и газ по всей территории страны, соглашение будет действовать бессрочно, а изменения в него могут быть внесены только с согласия американской стороны. Кроме того, документ не содержал «ничего о гарантиях безопасности» со стороны США, «даже намека», утверждал Железняк.

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