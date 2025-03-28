В Украину вернули тела 909 погибших военных, в Россию — 43
В Украину возвращены тела 909 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными.
Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском и запорожском направлениях.
Российская сторона пока официально о возвращении тел погибших военных не сообщала.
«Военкор» газеты «Комсомольская правда» Александр Коц утверждает, что в Россию вернули тела 43 погибших. По его словам, только 35 из них — военнослужащие. Остальные восемь — тела жителей Курской области, заявил корреспондент. Аналогичное сообщение разместил у себя в телеграм-канал «военкор» ВГТРК Андрей Руденко.
Обновление. Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позже подтвердил РБК, что в Россию вернули тела 43 погибших.
Предыдущий обмен телами погибших произошел в середине февраля. Тогда в Украину вернули тела 757 погибших военных, в Россию — тела 45 погибших военнослужащих.