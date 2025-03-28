В Украину возвращены тела 909 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском и запорожском направлениях.

Российская сторона пока официально о возвращении тел погибших военных не сообщала.

«Военкор» газеты «Комсомольская правда» Александр Коц утверждает, что в Россию вернули тела 43 погибших. По его словам, только 35 из них — военнослужащие. Остальные восемь — тела жителей Курской области, заявил корреспондент. Аналогичное сообщение разместил у себя в телеграм-канал «военкор» ВГТРК Андрей Руденко.

Обновление. Представитель парламентской координационной группы по вопросам , депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позже подтвердил РБК, что в Россию вернули тела 43 погибших.

Предыдущий обмен телами погибших произошел в середине февраля. Тогда в Украину вернули тела 757 погибших военных, в Россию — тела 45 погибших военнослужащих.

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