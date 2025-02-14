В Украину возвращены тела 757 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие воевали на кураховском, покровком, бахмутском, угледарском, луганском и запорожском направлениях.

В Россию в рамках обмена вернули тела 45 погибших военнослужащих, рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам , депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен телами погибших военных прошел в конце января. Украина вернула 757 тел убитых военнослужащих, Россия — 49.