Трамп отложил решение о закрытии программы по отслеживанию депортации украинских детей

Администрация президента США Дональда Трампа отложила решение о закрытии инициативы, которая отслеживала предполагаемые военные преступления России в Украине и депортацию украинских детей, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе.

Речь идет об инициативе под названием Conflict Observatory, финансируемой Госдепартаментом США и возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Отмена решения о закрытии даст инициативе дополнительные шесть недель финансирования для того, чтобы она передала свои базы данных Европолу — полицейской службе Евросоюза.

Как отмечает The Washington Post, администрация Трампа приняла решение об отмене закрытия программы после многочисленных обращений американских конгрессменов, а также после сообщений в СМИ. 19 марта сама газета первой написала, что администрация Трампа закрыла проект, лишив исследователей возможности передавать данные о детях прокурорам Международного уголовного суда (МУС).

Работа исследователей по фиксированию предполагаемых военных преступлений России и отслеживанию вывоза украинских детей с оккупированных территорий привела к выдвижению Международным уголовным судом шести обвинительных заключений в отношении российских должностных лиц. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в незаконном принудительном перемещении украинских детей, которых в России распределяют в приемные семьи и подвергают «перевоспитанию». Россия утверждает, что эвакуирует детей из зоны боевых действий в целях их собственной безопасности и отрицает обвинения.

Газета The Washington Post, сообщавшая о закрытии программы по отслеживанию украинских детей, также писала об опасениях американских сенаторов, которые заявляли, что собранные за три года работы данные о детях были удалены безвозвратно. Однако в Госдепартаменте ответили, что данные существуют, они «не были удалены и не пропали».

Читайте также

Йельский университет установил имена более 300 украинских детей, которых власти РФ принудительно депортировали и «русифицировали» Эти данные передали в Международный уголовный суд, который добивается ареста Путина

Читайте также

Йельский университет установил имена более 300 украинских детей, которых власти РФ принудительно депортировали и «русифицировали» Эти данные передали в Международный уголовный суд, который добивается ареста Путина