Wildberries через суд потребовала взыскать более 42 миллиардов рублей с компании Владислава Бакальчука

Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «ВБ Девелопмент», оставшейся под контролем Владислава Бакальчука, о взыскании задолженности на сумму более 42 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В компании заявили, что «ВБ Девелопмент» получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но отчитаться за него так и не смогла. «Есть все основания полагать, что деньги были выведены из „ВБ Девеломпент“ по личному указанию Владислава Бакальчука», — говорится в комментарии, который цитирует «Интерфакс».

Сам иск в картотеке арбитражных дел на момент выпуска новости еще не был зарегистрирован.

«ВБ Девелопмент» — единственная компания, оставшаяся под контролем сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука после слияния самой Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Гендиректором объединенной компании стала основательница Wildberries, бывшая жена Владислава Бакальчука Татьяна, которая после развода вернула девичью фамилию Ким. Конфликты между Владиславом Бакальчуком и Татьяной в итоге перетекли в том числе в судебные разбирательства.

В октябре 2024 года сама компания «ВБ Девелопмент» подала к Владиславу Бакальчуку иск на 37 миллиардов рублей. К этому иску присоединилась и Татьяна Ким, которая заявила, что команда Бакальчука «обворовала» компанию Wildberries: «заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех людей, которые с нами сотрудничают». Сам Бакальчук говорил, что обвинения Ким не подкреплены «ни единым доказательством». В декабре суд во взыскании этих денег отказал.

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