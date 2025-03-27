Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин

Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению, отмечает издание.

Генеральная прокуратура подала иск в феврале. В нем говорилось, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

В иске говорилось, что Невзлин, Шабад и Штульберг «создали видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту РФ» и выводили прибыль за рубеж в обход ограничений, установленных для иностранных инвесторов.

Леонид Невзлин — бывший совладелец ЮКОС. В России Невзлина заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Невзлин с 2003 года живет в Израиле.

Марк Шабад и Грегори Штульберг — выходцы из СССР. Они инвестировали в различные проекты в России, связанные с машиностроением и производством нефтегазового оборудования, начиная с 1990-х годов.