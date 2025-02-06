Генпрокуратура РФ потребовала национализировать нефтесервисную компанию «Борец». В иске утверждается, что ее контролируют Леонид Невзлин и его партнеры

Генеральная прокуратура РФ подала иск к нефтесервисной компании «Борец», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда Калининградской области. Иск поступил в суд 5 февраля, первое заседание назначено на 7 марта.

Ответчиками по делу также проходят ООО «Международная компания „Салтекор Инвестментс“» и Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования». Третьими лицами по делу проходят ООО «Производственная компания „Борец“», Федеральная антимонопольная служба и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

На сайте суда исковое заявление пока не опубликовано. Выдержки из иска цитирует «Интерфакс». По его данным, Генпрокуратура потребовала в иске взыскать в доход государство 100% ООО «Производственная компания „Борец“».

В исковом заявлении говорится, что компанию «Борец» контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

«Названные лица вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов», — говорится в тексте иска.

В иске утверждается, что Невзлин, Шабад и Штульберг «создали видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту РФ», то есть компании «Салтекор Инвестментс», и при этом «обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции».

«Названные лица на территории РФ не проживают и не связывают себя с ее национальными интересами. При этом названные лица следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике. Прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж в обход ограничений, установленных для иностранных инвесторов», — говорится в иске.

Леонид Невзлин — бывший совладелец ЮКОС. В России Невзлин заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Невзлин с 2003 года живет в Израиле. Министерство юстиции РФ объявило Невзлина «иностранным агентом».

Марк Шабад и Грегори Штульберг — выходцы из СССР, которые с 1990-х годов инвестировали в различные проекты в России, связанные с машиностроением и производством нефтегазового оборудования в России, сообщало информационное агентство Cbonds, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Cbonds сообщал, что Шабад и Штульберг — бенефициары группы «Борец».