Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России основателя «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича

Московский городской суд отменил решение суда низшей инстанции о выдворении из России сербского музыканта, основателя рок-группы «Пасош» и рэп-проекта «Прыгай киска» Петара Мартича. О принятом Мосгорсудом решении 27 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В сообщении говорится, что постановление Никулинского районного суда изменено только в части о выдворении Мартича, остальная часть оставлена без изменений.

Мартича на рассмотрении в Мосгорсуде представлял адвокат, сам музыкант находится за пределами РФ.

Никулинский районный суд в январе 2024 года признал Мартича виновным по административной статье о «пропаганде наркотических средств» (часть 2 статьи 6.13 КоАП), назначил музыканту штраф 20 тысяч рублей и постановил выдворить его из России. При этом, отмечает РБК, суд не стал задерживать Мартича, дав ему возможность самому уехать из России.

Петар Мартич родился в Белграде в 1993 году. С 2002 года вместе с семьей проживал в Москве. Как писал телеграм-канал Shot, у Мартича есть только сербское гражданство. В 2014 году Мартич основал рэп-группу «Прыгай киска» и рок-группу «Пасош», которые стали заметными явлениями московской независимой сцены. «Пасош» распалась в 2021 году после того, как бывшая подруга Мартича, певица Анна Зосимова обвинила его в физическом и психологическом насилии. Мартич продолжил сольную карьеру. Он выступал с гастролями в России, но постоянно в РФ не жил.