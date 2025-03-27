Карточка Екатерины Шульман пропала из базы розыска МВД России. Журналисты обнаружили ее там накануне

Из базы розыска российского МВД пропала карточка о розыске политолога Екатерины Шульман, пишет «Медиазона».

Карточка исчезла на следующий день после того, как ее в базе обнаружили журналисты. В связи с чем разыскивается Шульман, неясно, публично об уголовных делах против нее не сообщалось.

Как отмечает «Медиазона», исчезновение карточки не означает, что уголовное преследование Шульман прекращено. В 2024 году с сайта МВД пропали карточки розыска президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко — это также произошло после того, когда эти карточки заметили журналисты.

Шульман покинула Россию после начала войны. В апреле 2022 года ее объявили «иностранным агентом», а в 2023 году дважды оштрафовали за отсутствие обязательной маркировки в публикациях. В феврале 2025 года на Шульман составили административный протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации.