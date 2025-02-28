На политолога Екатерину Шульман составили протокол об участии в «нежелательной» организации

В Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административного дела об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) в отношении политолога Екатерины Шульман. На это обратила внимание «Медиазона».

Кроме того, в суд поступили материалы по аналогичной статье на востоковеда Темура Умарова. Протоколу поступили в суд 28 февраля. Что именно им вменяется, неизвестно.

Екатерина Шульман и Темур Умаров — научные сотрудники Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. В июле 2024 года Генпрокуратура РФ объявила Фонд Карнеги «нежелательной» организацией в России. С сентября 2024 года Умаров и Шульман выпустили серию совместных интервью на ютьюб-канале Carnegie Politika.

В апреле 2022 года Минюст объявил Шульман «иностранным агентом». Согласно разъяснению ведомства, такое решение было принято за «опосредованное иностранное финансирование». «То есть, вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника. Вы об этом не знали, потому что он вам не докладывает. Выходит по этой бумаге [из Минюста], что все деньги, которые я получала на „Эхе Москвы“, являются [опосредованным] иностранным финансированием», — рассказывала Шульман.

В 2023 году Мещанский суд Москвы дважды оштрафовал Шульман на 50 тысяч рублей по протоколам об отсутствии «иноагентской» маркировки в публикациях (часть 4 статьи 19.34 КоАП).