Издательству Individuum отказали в участии в книжной ярмарке Non/fiction

Независимому книжному издательству Individuum отказали в участии в международной литературной ярмарке Non/fiction, которая пройдет в Москве с 10 по 13 апреля 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе издательства, с которым ознакомилась «Медуза».

«Впервые заявка издательства на участие не была принята организаторами ярмарки. Команда Individuum пыталась узнать у организаторов причины отклонения заявки издательства, однако так и не получила ответа — ни официального, ни неофициального», — говорится в пресс-релизе.

Издательство объявило, что в эти же даты проведет собственный фестиваль в сети рюмочных (в том числе в «Барке» и «Дежурной рюмочной») и независимом книжном «Книжный в Клубе» на Покровском бульваре. Там будут продаваться все книги, которые издательство планировало представить на ярмарке.

Издательство Individuum, основанное в 2015 году, занимается выпуском переводной и российской художественной и нон-фикшен литературы. В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» приобрела у совладельца сети «Читай-город — Буквоед» Дениса Котова 51% издательства Individuum. Оно, в свою очередь, входило в издательство Popcorn Books, выпускающее книги в жанре «янг-эдалт» (литература для молодежи и подростков).

До лета 2022 года 65,5% Popcorn Books принадлежало ирландской Bookmate Limited, 24,5% — гендиректору издательства Individuum Алексею Докучаеву, а 10% — бывшему гендиректору Bookmate в России Андрею Баеву. Осенью 2022-го Bookmate Limited, Докучаев и Баев были объявлены «иноагентами».

В издательстве Individuum выходили «Федиатрия» педиатра Федора Катасонова, тюремный дневник Олега Навального, книга Тамары Эйдельман «Как работает пропаганда», книга создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина, исследование бандитизма в Татарстане Роберта Гараева «Слово пацана» и многие другие.

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