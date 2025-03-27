Босния выдала международный ордер на арест лидера боснийских сербов

Государственный суд Боснии и Герцеговины выдал международные ордеры на арест лидера Милорада Додика и спикера ее парламента Ненада Стевандича, пишет местное издание Politika.

Подразделение Интерпола в Сараево готовится объявить Додика и Стевандича в международный розыск. Это произойдет после того, как ордеры пройдут проверку Генерального секретариата организации.

В конце февраля суд в Сараево приговорил Милорада Додика к году лишения свободы, признав его виновным в игнорировании решений Конституционного суда из-за его действий, направленных на выход Республии Сербской из состава федерации. Додик отказался подчиняться приговору.

В середине марта центральное правительство Боснии потребовало от полиции задержать Додика, Стевандича и премьера Республики Сербской Радована Вишковича для допроса по подозрению в «посягательстве на конституционный строй». Полиция Республики Сербской это проигнорировала.

Додик считается союзником президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. Будучи президентом Республики Сербской, он добился большей автономии для региона, а также разорвал некоторые связи с центральным правительством Боснии и Герцеговины.