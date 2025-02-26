Суд в Сараево заочно приговорил лидера боснийских сербов Милорада Додика к году тюрьмы. Он пригрозил провести референдум о независимости от Боснии и Герцеговины
Суд в Сараево заочно приговорил к одному году тюремного заключения лидера боснийских сербов Милорада Додика — президента Республики Сербской, части Боснии и Герцеговины. Также суд запретил Додику в течение шести лет заниматься политикой, сообщает Associated Press 26 февраля.
65-летнего Додика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.
Додик долгое время отказывался подчиняться решениям Кристиана Шмидта, который следит за выполнением Дейтонских соглашений — мирного договора, положившего конец боснийской войне 1992-1995 годов, отмечает Bloomberg.
Судебный процесс над Додиком длился один год. Лидер боснийских сербов и его адвокаты не присутствовали на вынесении приговора. Ранее Додик заявил, что не подчинится любому приговору, и пригрозил принять «радикальные меры», в том числе отделить Республику Сербскую от остальной части страны. В январе Додик призвал провести референдум о независимости республики, если его признают виновным.
После объявления приговора сторонники Додика провели митинг в Баня-Луке, столице Республики Сербской.
Милорад Додик считается союзником президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. В последние годы Додик разорвал некоторые связи с центральным правительством Боснии и Герцеговины, а также добился большей автономии для Республики Сербской. Власти США в 2022 году ввели санкции против Додика, обвинив его в коррупции и создании угрозы территориальной целостности Боснии.
Политический кризис в Боснии и Герцеговине ставит под угрозу переговоры о вступлении страны в Европейский союз, которые начались в 2024 году, отмечает Bloomberg.