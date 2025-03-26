Зеленский: Украина хочет оснастить свою армию за счет замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Figaro, что Киев рассчитывает на то, что замороженные российские активы позволят укрепить Вооруженные силы Украины.

«Нам нужны финансовые гарантии. Мы хотели бы, чтобы замороженные российские активы использовали для оснащения нашей армии. Потому что сильная и крепкая украинская армия будет нашей самой большой гарантией безопасности», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, какие гарантии безопасности нужны Украине от стран Европы.

По его словам, еще одной гарантией безопасности может стать противовоздушная оборона, и такие системы есть у США. Зеленский отметил, что, если США не смогут предоставить системы ПВО, то Киев будет работать с Европой, чтобы получить системы, позволяющие «полностью закрыть» украинское небо.

В странах Запада с начала полномасштабной российско-украинской войны заблокированы более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Проценты, поступающие от их реинвестирования активов, поступают в специальный фонд на поддержку Украины.

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