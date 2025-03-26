Суд в Тарту приговорил гражданина России и Эстонии к 15 годам по делу о госизмене. Его обвинили в слежке за бывшим военным РФ и поджоге машины с украинскими номерами

Тартуский уездный суд приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене гражданина России и Эстонии Андрея Макарова, сообщило ERR.

По версии обвинения, Макаров в течение нескольких лет сотрудничал с российскими спецслужбами. В частности, в 2022 году он привлекал других людей для сбора информации о военной технике и передавал эту информацию РФ.

В начале 2024-го Макаров поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами и попытался связать происшествие с партией KOOS, нацарапав название организации на капоте. На бутылке с зажигательной смесью послание с призывом к украинцам «ехать домой», говорится в сообщении ERR. После поджога Макаров записал видео пожара, выложил его в соцсети и уехал в Псков.

Кроме того, Макарова обвинили в слежке за бывшим российским военным летчиком, который уехал из России в Литву. Обвинение утверждает, что фигурант дела в 2024 году приехал в Вильнюс и следил за бывшим военным рядом с его домом.

Суд посчитал, что Макаров умышленно совершил государственную измену и что его действия «были основаны на мировоззренческих убеждениях», сообщает ERR. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего по делу — Макаров и его соучастник Станислав Маркин обязаны возместить ущерб на 18 990 евро. Макаров также должен покрыть судебные издержки на 10 731 евро.

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