На учениях в Литве пропали четверо американских военных. Вероятно, они погибли

Четверо американских военных пропали во время учений в Литве. Об этом пишет LRT.

Инцидент произошел на полигоне в Пабраде на востоке Литвы 25 марта. Вместе с военными пропала гусеничная бронемашина M88.

К поисковой операции привлекли военных Литвы и других стран, были задействованы вертолеты погранохраны и ВВС.

Днем 26 марта крупнейшие литовские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пропавшие военные найдены погибшими.

Официально эта информация не подтверждена. Обстоятельства гибели военнослужащих неясны.