Минпросвещения РФ опубликовало «золотую коллекцию» фильмов, рекомендованных школьникам «к просмотру после уроков». Список появился на сайте министерства 26 марта.

В него попали более 400 современных и советских фильмов, мультфильмов и документальных картин. Они рекомендованы к семейному просмотру, а также для внеурочной работы в образовательных организациях.

В список мультфильмов попали: «Аленький цветочек», «Винни Пух и все, все, все», «Вовка в Тридевятом царстве», «Дядя Степа — милиционер», «Котенок по имени Гав», «Ну, погоди!», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Иван Царевич и Серый Волк», «Супергерои.ру», «Смешарики».

В список для начальных классов включены: «Денискины рассказы», «Ералаш», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Доктор Айболит», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Приключения Буратино», «Русалочка», «Сказка о потерянном времени».

Для учащихся 5-7 классов: «Тимур и его команда», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Старик Хоттабыч», «Капитан Немо», «Детство Горького», «На войне как на войне», «Уроки французского», «Время первых».

Учащимся 8-9 классов предлагается посмотреть: «В бой идут одни «старики», «Офицеры», «Баллада о солдате», «Сын полка», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Чебурашка», «Онегин», «Холоп», «Майор Гром».

Учащимся 10-11 классов рекомендуют: «Летят журавли», «Война и мир», «Александр Невский», «Жестокий романс», «Вам и не снилось», «Девчата», «Доживем до понедельника», «Легенда № 17», «Вызов».

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