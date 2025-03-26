Чат-бот Grok Илона Маска стал доступен в Telegram

Чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, который разработала компания Илона Маска xAI, стал доступен в мессенджере Telegram, сообщил бизнесмен.

Пользователи с премиум-аккаунтом Telegram смогут пользоваться чат-ботом бесплатно, говорится на странице Grok в соцсети Х.

Как отмечает РБК, при запуске в мессенджере чат-бот пишет: «Я — Grok, передовая разговорная модель xAI для серьезных и не очень дискуссий. <…> Просто отправьте сообщение, чтобы начать, и получайте удовольствие!»

Профильные телеграм-каналы обратили внимание на то, что в мессенджере появился бот Grok, похожий на официальный, еще 20 марта.

Илон Маск объявил о запуске своего стартапа xAI в области искусственного интеллекта в 2023 году. Тогда же началась разработка нейросети Grok. В середине февраля вышла ее третья версия, которая позиционируется «как самая умная ИИ в мире». Чат-бот с Grok доступен премиум-подписчикам платформы Х. У ИИ Маска также есть свой сайт и мобильные приложения.

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