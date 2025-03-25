Холдинг VK весной 2025 года планирует запустить бета-версию цифровой платформы Max, в которой будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, информацию подтвердил представитель VK.

В дальнейшем туда планируется интегрировать государственные и другие сервисы для решения повседневных задач.

По словам представителя VK, бета-версия приложения скоро появится в магазинах приложений. Он уточнил, что на первом этапе в Max будут доступны общение в мессенджере, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 гигабайт.

Источник, близкий к VK, сказал «Ведомостям», что если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, то потенциально Max может стать аналогом китайского .

Один из собеседников издания уточнил, что на первом этапе зарегистрироваться в Max смогут владельцы российских и белорусских сим-карт. По словам представителя VK, Max не будет интегрирован с другими платформами холдинга — «ВКонтакте», «Одноклассниками», «VK мессенджер» и VK Teams.

Reuters сообщало, что чистый убыток холдинга VK в 2024 году вырос почти втрое (с 34,2 миллиарда рублей до 94,9 миллиарда рублей) по сравнению с прошлым годом. В VK заявили, что увеличили расходы на привлечение создателей контента и его производство, а также на техническое оборудование, разработку и персонал, поскольку компания стремится стимулировать рост аудитории.

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