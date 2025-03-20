Убыток VK в 2024 году вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом

Чистый убыток холдинга VK в 2024 году вырос почти втрое (с 34,2 миллиарда рублей до 94,9 миллиарда рублей) по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters, изучив отчет о финансовых результатах.

В VK заявили, что увеличили расходы на привлечение создателей контента и его производство, а также на техническое оборудование, разработку и персонал, поскольку компания стремится стимулировать рост аудитории.

При этом, как отмечает сама компания, выручка VK в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с прошлым годом и составила 147,6 миллиарда рублей против 120,3 миллиарда рублей. Как отмечает издание The Bell, основную часть выручки составили доходы от соцсетей и медиаконтента (104,3 миллиарда рублей), но операционные расходы на них же в итоге превысили доход (105,7 миллиарда).

В пресс-релизе VK называет основным источником роста выручку от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% (до 96,1 миллиарда рублей). Также, как следует из документа, выросли доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (на 27%) и доходы от видеорекламы на платформах VK (в два раза).

При этом в пресс-релизе, как обратил внимание The Bell, VK об убытке не пишет, отмечая только выручку и достижения за год.

В сентябре 2023 года, когда главой бизнес-группы VK, которой отошли все контентные проекты холдинга, был назначен Степан Ковальчук, The Bell писал, что российские власти рассматривают «ВКонтакте» в роли «убийцы YouTube». VK начал переманивать на свои платформы популярных блогеров и инфлюэнсеров, однако столкнулся с рядом сложностей, не позволяющих «VK Видео» наравне конкурировать с YouTube. Тем не менее в августе 2024 года российские власти начали заметно замедлять YouTube.

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