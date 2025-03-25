Росстат приостановил публикацию данных об ожидаемой продолжительности жизни в регионах России

Росстат не стал публиковать данные об ожидаемой продолжительности жизни ( ) в регионах России за 2024 год, сообщил проект 25 марта.

По его информации, Росстат должен был сделать это до 20 марта, но на сайте ведомства опубликованы только общие данные по России. «Данные не опубликованы ни в региональном, ни в гендерном разрезе», — отмечают авторы проекта.

Представители Росстата сообщили проекту «Если быть точным», что «принято решение приостановить публикацию этих данных за 2024 год». Неясно, будут ли данные опубликованы позднее.

«Если бы эти данные были опубликованы, в некоторых регионах можно было бы увидеть резкое падение показателя. Однако нельзя однозначно утверждать, что причина — в потерях из-за боевых действий», — пишет проект «Если быть точным».

Из материалов Росстата следует, что общая ожидаемая продолжительность жизни в России 2024 году составила 72,84 года. Впервые со времен пандемии общая ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 0,4 года, отмечают авторы проекта «Если быть точным».

Российские власти после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году регулярно удаляют статистические данные из публичного доступа. Так, в июне 2023 года Росстат не стал публиковать данные о причинах смертности в России.

Владимир Путин в мае 2024 года подписал указ, определяющий национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди целей — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

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