Президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить документы о нацистах, укрывшихся в стране после холокоста

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить документы, связанные с нацистами, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны, сообщил председатель правительства Гильермо Франкос.

Он пояснил, что это решение было принято в ответ на просьбу сенатора США от Республиканской партии Стива Дейнса, который встречался с Милеем в феврале.

Франкос заявил, что Милей дал указание опубликовать всю документацию, имеющуюся в распоряжении госорганов, поскольку «нет оснований продолжать скрывать эту информацию». По его словам, в числе неопубликованного до сих пор есть документы о нацистских финансовых операциях.

В этот же день пресс-секретарь президента Мануэль Адорни объявил о передаче в Национальный архив файлов, касающихся действий вооруженных сил во время последней военной диктатуры между 1976 и 1983 годами. Адорни пояснил, что государственный секретариат разведки (SIDE) предоставит доступ ко всей имеющейся в его распоряжении документации в рамках официальной политики, направленной на прекращение отдельного использования этих файлов действующими правительствами. Он добавил, что правительство намерено использовать архивы, связанные с последней военной диктатурой, «как средство сохранения памяти, а не для политических манипуляций».

В конце февраля Хавьер Милей обещал Центру Симона Визенталя, который занимается изучением холокоста, полное сотрудничество в предоставлении доступа к документам, связанным с финансированием так называемых «крысиных троп», которыми нацисты бежали из Европы. После Второй мировой войны до 10 тысяч нацистов, по подсчетам правозащитников, избежали правосудия, укрывшись в Аргентине и других странах. В числе тех, кто скрылся в Аргентине, были в том числе «архитектор» холокоста Адольф Эйхман и бывший врач лагеря Освенцим Йозеф Менгеле.

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