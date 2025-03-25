МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман. На ее карточку в базе ведомства обратила внимание «Медиазона».

Что именно вменяют Шульман, неясно. Ранее об уголовном деле в отношении нее не сообщалось.

Шульман в апреле 2022 года была объявлена «иностранным агентом». В 2023 году ее дважды штрафовали за отсутствие обязательной маркировки в публикациях.

В феврале 2025 года на Шульман составили административный протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации. Какой конкретный эпизод послужил причиной этого, неясно.

Шульман после начала войны уехала из России.