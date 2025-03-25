МЧС признало, что при наводнении в Оренбургской области в прошлом году погибли 15 человек. Ранее власти отрицали наличие жертв

В результате наводнения в Оренбургской области весной 2024 года погибли 15 человек, сообщило МЧС в своем ежегодном докладе о состоянии защиты населения. Внимание на это обратила «Верстка».

Пострадали от паводка 311 500 человек, из них 17 800 были эвакуированы.

Согласно документу, в общей сложности паводок затронул 286 населенных пунктов, были подтоплены 32 664 жилых дома.

Наводнение в Оренбургской области произошло в апреле 2024 года, из крупных городов больше всего пострадал 200-тысячный Орск. Одной из основных причин наводнения стал прорыв насыпной дамбы, расположенной неподалеку от города.

Во время наводнения власти неоднократно отрицали, что оно привело к жертвам. После обнаружения четырех тел погибших в Орске мэрия города заверяла, что их смерти никак не связаны с затоплением. Губернатор Денис Паслер уже после завершения наводнения заявлял, что никто не погиб — хотя за несколько дней до этого издание «Важные истории» поименно установило семерых погибших.

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