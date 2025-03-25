Госдума запретила размещение рекламы на сайтах «нежелательных» и «экстремистских» организаций. К таким в России относится инстаграм

Госдума во втором и третьем чтения приняла поправки, которые устанавливают запрет на распространение рекламы на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрещается также размещение рекламы на сайтах организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете, а также «на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством».

Законопроект был внесен в Госдуму летом 2024 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что россияне продолжают использовать для рекламы своих товаров и услуг соцсети, «чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности». По его мнению, граждане «даже не задумываются», что «переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране».

Он также напоминал, что аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах «иноагентов», и «эта мера показала себя эффективной».

Принятый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Незадолго до внесеня в Госдуму законопроекта Ассоциация блогеров и агентств направила обращение на имя замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, в котором попросила не ограничивать рекламные интеграции в фейсбуке и инстаграме. В письме говорилось, что если блогер размещает рекламу на этих площадках, то он не нарушает закон и использует эти соцсети как инструмент.

В начале марта 2022 года в России заблокировали доступ к фейсбуку и инстаграму. 21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил принадлежащие ей соцсети. Признать компанию «экстремистской» требовала Генпрокуратура, объяснив это тем, что Meta перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в соцсетях, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.