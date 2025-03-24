Из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропала информация о том, какими компаниями владеют дочери главы Чечни Айшат и Табарик Кадырова, обратила внимание «Верстка».

Ранее Айшат Кадырова числилась владелицей компании «Чеченские минеральные воды» и модного дома «Фирдаус», а Табарик Кадырова — гендиректором компании «Омикрон 96». Теперь в выписке из ЕГРЮЛ в графе «Сведения об участниках / учредителях» говорится, что «Доступ к сведениям ограничен».

Как пишет «Верстка», заявления о сокрытии данных дочерей Кадырова в ЕГРЮЛ были поданы на следующий день после того, как издание сообщило о том, что Айшат Кадырова стала владелицей «Чеченских минеральных вод».

«Чеченские минеральные воды» производят питьевые напитки, среди которых лимонады, соки и холодные чаи. В 2023 году активы на балансе компании превысили 3,1 миллиарда рублей, а выручка достигла 1,4 миллиарда рублей. О том, что 26-летняя Айшат Кадырова стала владелицей компании, стало известно несколько дней назад.

Ограничивать доступ к данным в ЕГРЮЛ могут компании и юрлица, зарегистрированные в Крыму, а также попавшие и потенциально рискующие попасть под санкции.

Айшат и Табарик Кадыровы находятся под санкциями США и Японии.