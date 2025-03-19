«Верстка»: дочь Кадырова после ухода с поста вице-премьера Чечни стала владельцем компании «Чеченские минеральные воды»

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала единоличным владельцем компании «Чеченским минеральные воды», производящей напитки. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Предприятие переписали на Кадырову 11 марта. С момента создания в 2007 году оно принадлежало общественному фонду имени Ахмата Кадырова.

«Чеченские минеральные воды» производят питьевые напитки, среди которых лимонады, соки и холодные чаи. В 2023 году активы на балансе компании превысили 3,1 миллиарда рублей, а выручка достигла 1,4 миллиарда рублей. За последние пять лет выручка компании выросла более чем в два раза.

В 2023 году «Чеченские минеральные воды» стали крупнейшим экспортером Чечни.

27 февраля Айшат Кадырова объявила, что покидает должность заместителя председателя правительства республики. По ее словам, эта работа «больше подходит для сильного мужчины». Кадырова добавила, что возвращается в модный дом Firdaws и работе в сфере моды.

Айшат Кадырова стала вице-премьером региона в 2023 году. До этого она также занимала пост министра культуры Чечни. Как и другие дети Кадырова, Айшат была награждена несколькими наградами и званиями.