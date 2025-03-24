В Хан-Юнисе убит член политбюро ХАМАС. В Израиле его назвали премьер-министром террористической группировки в Газе

В секторе Газа в результате израильского удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе был убит высокопоставленный член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум, говорится в заявлении террористического движения.

Бархум проходил лечение после ранения, полученного в результате авиаудара по его дому в Хан-Юнисе. Представители ХАМАС заявили, что в результате удара по больнице также погиб 16-летний подросток.

Кадры атаки попали в том числе в трансляцию катарского телеканала «Аль-Джазира». На них видно пожар, вспыхнувший на одном из этажей больницы.

Убийство Бархума подтвердил израильский министр обороны Исраэль Кац, назвавший его «новым премьер-министром ХАМАС в Газе», пришедшим на смену предыдущему премьер-министру Иссаме ад-Даалису, который был убит за несколько дней до этого. Удар по больнице был нанесен высокоточным оружием и «после обширного процесса сбора разведданных», чтобы максимально уменьшить ущерб, заявили в Армии обороны Израиля.

Бархум — уже четвертый член политбюро ХАМАС, убитый с начала возобновления боевых действий израильской армии в секторе Газа 18 марта. В 2024 году против него были введены санкции Евросоюза — как утверждается, он участвовал в финансовой деятельности ХАМАС. The Times of Israel отмечает, что из 20 членов политбюро ХАМАС, избранных в 2021 году, 11 были убиты, а еще семеро «с большой вероятностью» находятся за пределами сектора Газы.

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