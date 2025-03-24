Суд согласился освободить Михаила Ефремова по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает ТАСС. Решение в силу пока не вступило.

Ефремов в июне 2020 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

О том, что Ефремов просит об УДО, стало известно в конце февраля. В заседании Алексеевского районного суда Ефремов участвовал по видеосвязи.

Актер, пишет РБК, в частности пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, заявил, что осознает вину и признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу. «Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил актер.

РБК

Администрация колонии положительно охарактеризовала актера, сообщив, в частности, что он активно занимается культурно-массовой деятельностью. При этом на заседании суда была озвучена и информация о проступках Ефремова в колонии. Так, у него находили смартфон, с которого он звонил на волю (за это Ефремова на пять суток отправили в штрафной изолятор). Кроме того, Ефремов покидал рабочее место, чтобы попить чай, пишет «Москва 24».

Обновлено. Ефремов выйдет на свободу 9 апреля, сообщил его адвокат.

В январе 2023-го Ефремов подавал ходатайство о замене тюремного срока принудительными работами, но позже попросил суд о прекращении производства. Весной 2024-го сообщалось, что администрация белгородской колонии, где отбывает наказание Ефремов, поддержала его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако тогда документы об УДО в суд так и не поступили.