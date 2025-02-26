Михаил Ефремов попросил суд об условно-досрочном освобождении

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за гибель человека в ДТП, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает агентство «Москва».

Ходатайство Ефремова будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

В январе 2023-го Ефремов подавал ходатайство о замене тюремного срока принудительными работами, но позже попросил суд о прекращении производства. Весной 2024-го администрация белгородской колонии, где отбывает наказание Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако, согласно закону, актер до марта 2024-го не имел права подавать заявление об УДО.