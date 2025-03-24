Спецслужбы Австрии сообщили, что раскрыли российскую кампанию по дезинформации. По делу о шпионаже задержана гражданка Болгарии

Управление государственной безопасности и разведки (DSN) Австрии отчиталось о раскрытии масштабной российской кампании по дезинформации в стране. Ее целью спецслужба назвала «манипулирование общественным и политическим мнениями в ущерб Украине и в пользу России».

«Распространение ложных сведений, фейковых новостей и манипулятивного контента подрывает доверие к нашим институтам и ставит под угрозу социальную сплоченность. Мы не должны допускать, чтобы формирование политического и общественного мнения контролировалось извне. Мы, австрийцы, предпочитаем формировать собственное мнение», — заявил госсекретарь Йорг Лейхтфрид.

DNS стало известно о разведывательной операции в ходе анализа электронных устройств гражданки Болгарии, которую заподозрили в шпионаже в конце 2024 года. По версии спецслужбы, шпионская ячейка активизировалась через несколько недель после начала полномасштабной российско-украинской войны. Она планировала масштабную кампанию по дезинформации в немецкоязычных странах.

Участники кампании занимались распространение дезинформации в интернете, а также расклейкой листовок и граффити. Эти «акции» должны были создать впечатление, что их авторами являются проукраинские активисты, говорится в сообщении DNS.

В спецслужбе заявили, что анализ изъятых у подозреваемой устройств и найденных там переписок показал «детальное планирование» действий «контролируемой Россией ячейки». По предварительным данным, подозреваемая была «контактным лицом». Она призналась, что работала на «ячейку» с 2022 года.

Financial Times ранее писала, что Вена стала «центром российских шпионов в Европе». В публикации отмечалось, что после начала российского вторжения в Украину европейские страны выслали более 400 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием. При этом Австрии к лету 2023 года выслала только четверых. На тот момент в стране были аккредитованы 180 российских дипломатов, и как минимум треть из них, как утверждается, используют дипломатическое прикрытие для сбора разведывательной информации.

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