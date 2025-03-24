Госдеп: Россия и Украина «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня»

США считают, что Россия и Украина близки к полному прекращению огня. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, выступая на брифинге для журналистов 24 марта.

«Мы близки к этому, вот что интересно. Мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», — заявила представитель Госдепа.

По ее словам, сейчас Вашингтон работает с Россией и Украиной над прекращением огня в Черном море, после чего стороны смогут начать обсуждать дальнейшие вопросы. Брюс отметила, что США хотят «полного восстановления мирной коммерческой деятельности» в Черном море.

Говоря о потенциальном мирном соглашении, Брюс отметила, что «обеим сторонам придется идти на компромиссы».

Представители России и США проводят 24 марта переговоры в Эр-Рияде. Основной темой переговоров стало прекращение огня в Черном море. Представители США провели переговоры с делегацией Украины 23 марта. Как ожидается, после завершения американо-российских переговоров может пройти новая встреча делегаций США и Украины.

Читайте также

Война Тысяча сто двадцать пятый день. Переговоры в Эр-Рияде

Читайте также

Война Тысяча сто двадцать пятый день. Переговоры в Эр-Рияде