Z-активист приехал в Суджу и разрисовал ее антиукраинскими надписями. Местные жители возмутились (их в город не пускают), губернатор заявил о «провокации»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн после критики местных жителей пообещал оштрафовать z-активиста и рэпера Акима Апачева, разрисовавшего Суджу антиукраинскими надписями. Соответствующее сообщение появилось у него в телеграм-канале.

Репортаж о поездке Апачева в Суджу 22 марта опубликовал популярный (у него почти миллион подписчиков) провоенный телеграм-канал WarGonzo, который ведет «военкор» Семен Пегов. В ролике активист оставляет на стенах разрушенного города антиукраинские надписи (в том числе нецензурные) и рассуждает о войне и «русском мире».

Видео зарепостили городские сообщества в телеграме и во «ВКонтакте». Их подписчики, в основном, восприняли его резко негативно — они осуждали Апачева за вандализм, а также возмущались самим фактом того, что его пустили в город, хотя въезд туда закрыт. Сам Апачев позже пришел в комментарии и начал оскорблять жителей Суджи и угрожать им.

Когда о произошедшем написали многие СМИ, инцидент прокомментировал Александр Хинштейн. Он выразил мнение, что активист нарушил как минимум три административных статьи — о запрете на въезд в город, об использовании ненормативной лексики и о вандализме. Хинштейн назвал случившееся «наглой провокацией» и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Суджа более полугода находилась под контролем ВСУ, российские военные освободили ее 12 марта. Через три дня власти Курской области официально закрыли въезд в город и в еще 122 населенных пункта — это объяснили необходимостью разминирования. Жителей, которые оставались в Судже во время оккупации, оттуда вывезли.

Апачев более всего известен как автор песни о ЧВК Вагнера «Лето и арбалеты», вышедшей в 2021 году. Она считается одним из неофициальных гимнов ЧВК.

Читайте также

Въезд в Суджу для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города Как теперь выглядит район Курской области вблизи украинской границы. Фотографии

Читайте также

Въезд в Суджу для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города Как теперь выглядит район Курской области вблизи украинской границы. Фотографии