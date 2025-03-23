Папа римский впервые с момента госпитализации появился на публике. Его выписывают из больницы

Папа римский Франциск впервые за последние пять недель появился перед верующими.

Папа показался толпе на балконе больницы имени Агостино Джемелли, куда он был госпитализирован в середине февраля, и благословил собравшихся.

В течение дня Франциск будет выписан из больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить в своей резиденции, ему предписан двухмесячный покой, а его публичная деятельность будет ограничена.

88-летнего Франсиска госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось, у него выявили двустороннюю пневмонию. В начале марта понтифика подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

После госпитализации Франциска кардинал Джанфранко Равази допустил, что тот может отречься от престола. Его предшественник Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья, когда ему было 85 лет.

В течение первого месяца папу не видел никто, кроме медицинских работников и приближенных. 16 марта пресс-служба Ватикана опубликовала его первое фото после госпитализации, на нем понтифик был изображен со спины, а его лица не было видно.