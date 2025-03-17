Ватикан опубликовал первое фото папы римского после госпитализации. Снимок сделан со спины, лица не видно

Пресс-служба Святого Престола вечером 16 марта распространила фотографию папы римского Франциска — его первый снимок после госпитализации в феврале.

Снимок сделан утром 16 марта в римской больнице имени Агостино Джемелли, где понтифик больше месяца находится на лечении. 88-летний папа римский снят в кресле перед алтарем в часовне, расположенной на десятом этаже больницы рядом с его палатой. На фотографии, сделанной со спины, Франциск, как сообщается, снят после молитвы.

Пресс-служба Ватикана / ANSA / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В сообщении Ватикана отмечается, что состояние здоровья папы римского улучшается, но ему по-прежнему необходим больничный уход.

С момента госпитализации 14 февраля папу римского не видел никто, кроме сотрудников больницы и его ближайших сотрудников.

После госпитализации папы римского кардинал Джанфранко Равази допустил, что Франциск может отречься от престола.

Предшественник Франциска Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья, когда ему было 85 лет. Отречение Бенедикта стало первым за более чем 500 лет. Он умер в 2022 году в возрасте 95 лет.