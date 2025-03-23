Губернатор Белгородской области: из приграничного Краснояружского района эвакуированы «почти все» жители

«Почти все» жители приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуированы, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор не назвал общего числа вывезенных жителей района, где, по состоянию на 2024 год, жили почти 14 тысяч человек.

Гладков посетовал, что некоторые жители района в нарушение запрета на въезд возвращаются домой в обход блокпостов по полям, чтобы покормить оставшихся в их домах животных.

Обстановку в Краснояружском районе Гладков назвал «сложной».

Минобороны РФ 18 марта сообщило, что ВСУ начали попытки прорыва границы в Краснояружском районе. В ведомстве обвинили Киев в попытке «создания негативного фона» вокруг переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По состоянию на 23 марта провоенные телеграм-каналы писали, что украинские военные продолжают попытки прорыва, с переменным успехом пересекая границу в Краснояружском районе небольшими группами. Власти Белгородской области сообщают о регулярных обстрелах территории вблизи границы. В ВСУ информацию не комментируют.