США за день продали тысячу «золотых карт» по пять миллионов долларов каждая. Они дают иностранцам право на постоянное проживание в Штатах

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что за один день продал состоятельным инвесторам тысячу «золотых карт», которые предоставляют иностранцам право на постоянное проживание в США. Об этом Лютник сказал в интервью для подкаста All-In Podcasts.

«Кстати, вчера я продал тысячу [„золотых карт“]», — сказал Лютник в подкасте, опубликованном 20 марта. До конца неясно, в какой день было записано интервью.

Министр торговли заявил в интервью, что в мире живет 37 миллионов человек, которым США могут продать «золотые карты». По его словам, власти США смогут отнять «золотую карту», если ее обладатель «сделает что-то ужасное».

Президент США Дональд Трамп заявил 25 февраля, что рассчитывает в марте запустить программу «золотых карт», обладатели которых получат право на постоянное проживание в США и в перспективе смогут рассчитывать на американское гражданство. Стоимость одной карты, по словам Трампа, составит около пяти миллионов долларов. По мнению Трампа, США смогут продать миллион таких карт.

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