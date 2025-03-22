СК в годовщину теракта в «Крокусе» заявил, что нападение организовали «спецслужбы недружественного государства»

Следственный комитет России считает, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года организовали спецслужбы другой страны, чтобы дестабилизировать обстановку в России.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, непосредственной организацией теракта занимались «шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами». Петренко отметила, что организаторы «находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск».

Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. При нападении террористов погибли 146 человек, более 500 получили ранения. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области. Потерпевшими по делу признаны 2200 человек. В качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил 20 марта, что, по версии следствия, участников теракта завербовали руководители террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в «Исламское государство». По словам Власова, после совершения теракта его участники собирались скрыться на территории Украины, поскольку считали, что «оттуда их точно не выдали бы».

После теракта в «Крокусе» президент России Владимир Путин заявил о «киевском следе», а также говорил, что Россия не могла стать «объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», пишет «Агентство». Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, прямо говорил, что за организацией теракта стоят «украинские неонацисты и их западные покровители».

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