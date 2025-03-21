В Калмыкии покончил с собой подросток, которого вызвали в полицию по делу о самоубийстве другого школьника из-за травли

В селе Садовом в Калмыкии нашли мертвым несовершеннолетнего, которого вызывали для дачи показаний из-за самоубийства другого подростка из этого же села. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид, сообщила омбудсмен по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева.

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Утром 16 марта подросток ушел из дома и «скрывался от следствия» после того, как его вызвали давать показания «по трагическому случаю произошедшему ранее», рассказала омбудсмен.

По данным V1.ru, речь идет о 15-летнем школьнике, которого после исчезновения объявили в розыск. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» назвал его имя — Богдан. По информации канала, ему было 14 лет.

Источник V1.ru в правоохранительных органах называл пропавшего мальчика одним из свидетелей унижения и избиения подростка, который покончил с собой из-за травли.

10 марта в Садовом покончил с собой 14-летний Артем. Члены его семьи заявили, что он совершил суицид из-за травли со стороны группы других подростков, которые издевались над ним, снимали это на видео и выкладывали ролики в интернет.

Знакомый с семьей пропавшего подростка в беседе с местным журналистами предположил, что тот тоже не выдержал травли после обсуждений гибели Артема.

В Следственном комитете по Калмыкии V1.ru подтвердили, что поиски пропавшего несовершеннолетнего остановлены, и его нашли мертвым. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

После гибели подростков местный СК сообщил, что глава ведомства, региональный детский омбудсмен и руководство Минобразования Калмыкии 21 марта проведут выездной личный прием граждан в Садовом.

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В Калмыкии покончил с собой 14-летний школьник, над которым издевались другие подростки. Они выкладывали в интернет видео издевательств над ним

Подробности этой истории

В Калмыкии покончил с собой 14-летний школьник, над которым издевались другие подростки. Они выкладывали в интернет видео издевательств над ним