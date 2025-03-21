На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв. Пострадали двое пожарных

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая горит уже два дня после атаки беспилотников, произошел взрыв и выброс нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Причиной взрыва стала разгерметизация горящего резервуара. В результате пострадали двое пожарных, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктам горения.

В оперштабе рассказали, что огонь распространился на еще один резервуар, общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. В тушении участвуют более 450 человек и 181 единица техники.

«Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — пояснили власти региона.

Пожар на нефтебазе возле станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта. Минобороны России заявило, что Украина «совершила преднамеренную атаку» с помощью трех дронов по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. В результате там произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью и начался пожар. Российская сторона обратила внимание, что атака дронов произошла через несколько часов после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого президент России поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины.