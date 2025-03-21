Центральный банк РФ сохранил на уровне 21%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой», — говорится в заявлении Банка России.

Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

В ЦБ РФ отметили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. При этом в базовом сценарии Банк России ожидает, что «в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться» за счет охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, а в 2026-м вернется к 4,0%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором обсудят уровень ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.

Банк России в октябре 2024 года установил ключевую ставку на уровне 21%, что стало . На следующих заседаниях ЦБ РФ сохранял ставку на этом уровне.

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