РБК: силовики пришли с обыском в офисы IT-компаний «Ланит» и «Крок» в связи с разработкой информационной системы судов Москвы

ФСБ утром 20 марта провела обыск в московском офисе IT-компании «Ланит», сообщает РБК со ссылкой на два источника на IT-рынке.

По словам одного из собеседников РБК, обыск был связан с разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ). Он добавил, что ФСБ изъяла документы, связанные с разработкой.

Источники РБК рассказали, что в связи с разработкой этой системы обыск тем же утром прошел и в московском офисе IT-компании «Крок». Первым о нем сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники. По данным собеседника РБК, ФСБ проверяет, законно ли потрачены государственные деньги, выделенные на развитие КИС СОЮ. Он утверждает, что уголовное дело в отношении компании не возбуждено.

В самой компании заявили, что работают в штатном режиме, а все бизнес-процессы «осуществляются без перебоев». О том, что это «штатная проверка», говорит и еще один источник РБК на рынке информационной безопасности.

«Ланит» — один из крупнейших игроков российского IT-рынка. Это многопрофильная группа IT-компаний, работающих в области цифровизации и импортозамещения. 1 мая 2024 года Минфин США ввел санкции против группы «Ланит». Под ограничения попали и другие крупные IT-компании.

КИС СОЮ — это система электронного правосудия, часть общей системы судов ГАС «Правосудие». Осенью 2024 года система ГАС «Правосудие» подверглась атаке, в результате которой ее работа была приостановлена почти на месяц.