Палестинские источники заявили о 40 погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа

В результате авиударов, нанесенных израильскими военными по сектору Газа в ночь на 20 марта, погибли не менее 40 человек, сообщает AP со ссылкой на представителей трех палестинских больниц, находящихся на территории, подконтрольной ХАМАС. По словам источников агентства, ВВС Израиля нанесли удары по домам в Хан-Юнисе, Рафахе на юге сектора Газа, а также по городе Бейт-Лахия на севере.

Командование ЦАХАЛ на момент публикации новости не комментировала ночные удары по сектору Газа. Ранее израильские военные неоднократно подчеркивали, что наносят удары по целям, связанным с ХАМАС. Жертвы среди гражданского населения, объясняли они, связаны с тем, что террористы ХАМАС намеренно размещают свои объекты в районах жилой застройки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиаудары по сектору Газа в ночь на 18 марта. а 19 марта израильские военные начали наземную операцию.

До этого между Израилем и ХАМАС действовало соглашение о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта, продлить ее действие не удалось.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возложил ответственность за возобновление войны на ХАМАС. По его словам, террористическая группировка отклонила все предложения о продлении перемирия, с которыми выступали международные посредники — США, Египет и Катар. ХАМАС также отказался освободить 59 израильских заложников, которые остаются в Газе (24 из них, предположительно, еще живы).

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