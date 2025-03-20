Новым главой Международного олимпийского комитета избрана Кирсти Ковентри. Она станет первой женщиной на этом посту
Новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) избрана Кирсти Ковентри, сообщается на сайте организации.
Ковентри была избрана из семи кандидатов тайным голосованием на 144-й сессии МОК в Греции. Она будет занимать пост главы в течение восьми лет и вступит в должность после передачи полномочий 23 июня.
Ковентри 41 год, она уроженка Зимбабве и бывшая пловчиха. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и многократная рекордсменка мира. В Зимбабве Ковентри с 2018 года занимала пост министра спорта, искусства и отдыха. С 2013 года она член МОК. Также с 2017 по 2024 годы она занимала пост вице-президента Международной федерации серфинга.
Ковентри станет не только первой женщиной, но и первой африканкой на посту президента МОК, отмечает комитет. Ее первыми играми станут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине в 2026 году. Ей в том числе предстоит решать вопросы, связанные с допуском России на игры. В короткой презентации, с которой она шла на выборы, о ее взглядах в этом вопросе ничего не говорится.
Кирсти Ковентри станет 10-м президентом МОК. До нее эту должность в течение 12 лет занимал немец Томас Бах. Его избрали в сентябре 2013 года, затем в 2021-м переизбрали на четырехлетний срок. Других кандидатов в тот раз не было.
Олимпийский комитет России был отстранен от участия в международном движении в октябре 2023 года, российские национальные команды к участию в Олимпийских играх не допускаются. Причиной отстранения стало то, что российский комитет включил в свой состав спортивные организации самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей. К Олимпийским играм в Париже, которые проходили летом 2024 года, российских и белорусских спортсменов допустили только в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только в индивидуальных видах спорта.
В феврале 2023 года Ковентри высказывалась в пользу возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. «В конце концов, наши олимпийские ценности должны быть открытыми и приветствовать всех», — говорила она.