Faridaily: Путин посоветовал российским бизнесменам не ждать быстрого заключения мирного соглашения с Украиной

Владимир Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта, «дал понять» российскому бизнесу, что не стоит ждать быстрого заключения мирного соглашения в войне с Украиной, пишет издание Faridaily со ссылкой на три источника.

Путин говорил с бизнесменами на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходил в тот же день, когда президент РФ созванивался с Трампом. «Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — рассказал Faridaily один из участников встречи.

По словам другого источника, также присутствовавшего на встрече, Путин считает, что США и Запад «все равно придумают, как на нас давить, даже если санкции снимут». Еще один собеседник передает смысл беседы с Путиным так: «Эту махину [войну с Украиной, санкции] так легко не развернуть».

Как и в публичной части съезда РСПП, Путин призвал бизнесменов не радоваться раньше времени и «не рассчитывать, что санкции снимут завтра» и все будет, как прежде, рассказал источник, знающий о содержании разговора от других участников съезда. Это подтверждает и участник встречи.

Источники издания после общения с Путиным сделали вывод, что «процесс переговоров будет сложным и небыстрым, несмотря на оптимистичные публичные заявления американской стороны», пишет Faridaily.

О том, что «как было прежде уже не будет» Путин говорил и на публичной части встречи, комментируя возможное возвращение западных компаний, ушедших из страны после начала войны в 2022 году. «На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит. Как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей», — сказал российский президент.

После встречи с бизнесом 18 марта Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. В ходе беседы, продлившейся более двух часов, российский президент, как заявил Кремль, согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам в Украине и «дал команду военным» (однако в ночь после этого украинские города вновь подверглись атаке дронов).

Некоторые детали о содержании закрытой встречи с бизнесом также узнал «Коммерсант» — по данным корреспондента газеты Андрея Колесникова, Путин заявил, что Россия не станет претендовать «на Одессу и другие территории» Украины, если в ходе мирных переговоров аннексированный Крым, самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области признают российскими территориями.

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