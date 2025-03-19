WP: администрация Трампа закрыла программу по отслеживанию детей, вывезенных из Украины в Россию. Сенаторы опасаются, что база данных уничтожена

Администрация президента США Дональда Трампа закрыла финансируемую правительством инициативу, которая документировала предполагаемые военные преступления российских войск в Украине и собирала базу о принудительно вывезенных в Россию украинских детях, пишут Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

Исследователей и экспертов инициативы, которую возглавляет Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, в феврале проинформировали, что Госдепартамент США расторг их контракт. С этого момента они потеряли доступ к информации, включая спутниковые снимки и биометрические данные около 35 тысяч украинских детей.

Группа сенаторов-демократов, обратившаяся по этому поводу к госсекретраю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, полагает, что данные были удалены безвозвратно. «У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия», — пишут авторы обращения.

Теперь исследователи проекта не смогут передавать прокурорам Международного уголовного суда (МУС) данные о детях, которые в том числе привели к выдаче ордера на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года.

«Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для [получения] данных о военных преступлениях, и бросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей. Если вы хотите защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту штуку. И они это сделали», — сказал один из исследователей проекта. Даже если финансирование будет восстановлено, целостность хранилища данных остается под вопросом, отмечает The Washington Post.

Работа по расследованию предполагаемых военных преступлений России в Украине началась в мае 2022 года. Ее результатом стали 13 публичных отчетов о действиях России во время вторжения в Украину. Эта работа способствовала выдвижению шести обвинительных заключений Международного уголовного суда в отношении российских должностных лиц, включая Владимира Путина. Российского президента и омбудсмена Марию Львову-Белову обвиняют в незаконном принудительном перемещении украинских детей, которых в России распределяют в приемные семьи и подвергают «перевоспитанию». Россия утверждает, что эвакуирует детей из зоны боевых действий в целях их собственной безопасности и отрицает обвинения.

Читайте также

Йельский университет установил имена более 300 украинских детей, которых власти РФ принудительно депортировали и «русифицировали» Эти данные передали в Международный уголовный суд, который добивается ареста Путина

Читайте также

Йельский университет установил имена более 300 украинских детей, которых власти РФ принудительно депортировали и «русифицировали» Эти данные передали в Международный уголовный суд, который добивается ареста Путина