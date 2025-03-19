Суд заблокировал указ Трампа о запрете трансгендерным людям служить в армии

Окружной судья в Вашингтона Ана Рейес заблокировала исполнение указа президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерным людям проходить военную службу. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно решению, распоряжение президента может нарушать конституционные прав трансперсон.

Судья отложила исполнение своего решения на три дня, чтобы у администрации Трампа было время на подачу апелляции.

«Суд знает, что это решение вызовет бурные общественные дебаты и апелляции. В условиях здоровой демократии и то, и другое является положительным результатом. Однако мы все должны согласиться с тем, что каждый человек, откликнувшийся на призыв служить, заслуживает нашей благодарности и уважения», — заявила судья.

В конце января Дональд Трамп подписал указ, который поручает пересмотреть политику в отношении трансгендерных людей в армии. В указе говорилось, что выражение «гендерной идентичности», отличной от биологического пола при рождении, не соответствует военным стандартам. Из документа было неясно, будет ли разрешено трансперсонам, которые служат в армии в настоящее время, остаться в ней, и если нет, то когда они будут уволены.

Позже из указа министра обороны США Пита Хегсета стало известно, что трансперсонам больше нельзя служить в американской армии.