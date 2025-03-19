Издание Politico раскрыло, кто представлял власти США в переговорах с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского.

По информации источников издания, в этих переговорах участвовали:

сын президента США, Дональд «Дон» Трамп — младший,

зять президента, муж Иванки Трамп, Джаред Кушнер,

американский телеведущий Такер Карлсон,

специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Politico рассказало об этом в статье о переговорах России и США по Украине, опубликованной 18 марта. Издание еще в начале марта сообщило, что в переговорах с представителями Украины участвуют четверо «высокопоставленных помощников» президента США Дональда Трампа, но тогда журналисты не раскрывали их имена.

Как указывает издание, Стив Уиткофф стал единственным официальным лицом, который участвовал в переговорах с украинскими политиками.

Politico обратилось за комментарием ко всем четверым участникам переговоров от США, но не получило ответа.

По данным Politico, представители США проводили секретные переговоры с пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Украинское издание «Страна.ua» утверждало, что США также вели переговоры с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, главой Киева Виталием Кличко, начальником украинской разведки Кириллом Будановым и руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

По информации СМИ, представители Вашингтона проводили переговоры с политическими оппонентами Зеленского, чтобы обсудить проведение досрочных выборов президента Украины.