Россия и Украина провели обмен военнопленными. Его анонсировал Кремль после переговоров Путина и Трампа

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Москва и Киев провели обмен военнопленными. По его словам, в Украину вернулись солдаты ВСУ, воевавшие в Мариуполе, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях страны, а также в Курской области РФ.

Россия и Украина провели обмен пленными, передав друг другу по 175 военных, сообщило Минобороны РФ. Этот обмен накануне анонсировал Кремль в сообщении по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как заявили в министерстве, российская сторона получила 175 военнослужащих РФ. Взамен Украине переданы 175 военнопленных ВСУ, «а также в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи».

При этом в сообщении Кремля говорилось, что Киеву, помимо 175 военнопленных, передадут 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси, им оказывается «необходимая психологическая и медицинская помощь». Вскоре их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Минобороны РФ подчеркнуло, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

В Украине пока сообщение об обмене не комментировали.

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