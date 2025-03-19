Дуров: Telegram достиг аудитории в миллиард пользователей и вышел на второе место после китайского WeChat

Месячная аудитория Telegram превысила один миллиард активных пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Telegram став вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире, уступив только китайскому WeChat.

Также, как написал Дуров, растет вовлеченность пользователей. Он утверждает, что в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту каждый день. По словам Дурова, прибыль в 2024 году составила 547 миллионов долларов.

Кроме того, Дуров упомянул WhatsApp, который «стоит перед нами» (не уточняя, что имеется в виду), и назвал его «дешевой» и «разбавленной» имитацией Telegram. «В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистских и PR-кампаниях, чтобы замедлить нас. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил свою независимость», — пишет Дуров.

В апреле 2024 года Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил, что ожидает миллиарда пользователей в течение года. «На данный момент, я считаю, что мы отлично работаем над Telegram, [аудитория которого сейчас составляет] 900 миллионов пользователей. Вполне вероятно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей», — говорил основатель мессенджера.

В декабре 2024 года Дуров писал, что общая выручка Telegram за год превысила миллиард долларов. По его словам, число подписчиков появившегося в 2020 году платного сервиса Telegram Premium превысило 12 миллионов пользователей, а доходы от рекламы «выросли в несколько раз».